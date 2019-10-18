واشنطن تعاقب دول أوروبا بـ 7.5 مليارات دولار رسوما جمركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 09:42 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، 16 أكتوبر 2019. (فرانس برس).

قررت الولايات المتحدة فرض رسوما جمركية على عدد كبير من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وتشمل الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 00.01 بتوقيت غرينتش الطائرات التي تنتجها مجموعة «إيرباص» للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي الاسكتلندي، في خطوة اعتبرت أنها «إجراء هجومي جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية»، حسب «فرانس برس».

وأوائل أكتوبر الجاري، أعلنت واشنطن عزمها فرض هذه الرسوم على سلع أوروبية بقيمة 7,5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها، ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.

وتبلغ هذه الرسوم 10 % على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 % على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة.

وأوضح المكتب أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا «وهي الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية»، حسب المكتب.

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