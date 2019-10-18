مصدر: السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو للاكتتاب

لقطة من الشاشة من مقطع فيديو عبر «ا ف ب تي في» يظهر فيها دخان يتصاعد من موقع بقيق في السعودية في 14 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أفاد مصدر مطلع باعتزام السعودية تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب والذي كان متوقعا الأسبوع المقبل.

وسيؤدي القرار لتأجيل طرح أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية إلى ديسمبر أو يناير عوضا عن نوفمبر، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

واعتبر إدراج أرامكو في البورصة أكبر عملية من نوعها في التاريخ حيث أن قيمة الشركة تتراوح ما بين 1,5 و2 تريليون دولار.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت مصادر مطلعة وكالة «فرانس برس» أنّ السلطات السعودية تدرس إمكان تأخير طرح قسم من شركة أرامكو للاكتتاب بعد الهجوم الذي استهدف منشآتها النفطية وتسبب بوقف ضخ اكثر من نصف انتاجها.

ويعد الاكتتاب العام لارامكو جزءا من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وتخطط الشركة لطرح خمسة بالمئة من اسهمها في الاكتتاب العام. وتأجلت عملية الطرح مرارا، لأسباب عدة بينها انخفاض أسعار النفط، حسب محللين.