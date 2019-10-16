شركة طيران جديدة منخفضة الكلفة في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 09:16 مساء

أعلنت شركتا «الإتحاد للطيران» في أبوظبي و«العربية للطيران» في الشارقة الأربعاء عن اتفاق لإطلاق شركة طيران منخفضة التكلفة في البلاد، ستعمل من العاصمة أبو ظبي.

وكانت «الاتحاد للطيران» المملوكة من حكومة أبوظبي، أعلنت عن خسائر في عام 2018 للعام الثالث على التوالي، ونقل بيان عن توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قوله إنه سيتم إطلاق الشركة الجديدة في «وقت وشيك»، وفق «فرانس برس».

وأضاف دوجلاس «تدعم هذه الشراكة خطتنا في برنامج التحول وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران»، وستحمل الشركة الجديدة اسم «العربية للطيران أبوظبي».

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان مشترك بين الشركتين أنها ستكون «مشروعا مشتركا مستقلا، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها». ويأتي الإعلان في وقت يواجه قطاع الطيران في الامارات صعوبات مالية.

وكانت «العربية للطيران» أعلنت عن خسائر بقيمة 307 ملايين درهم (نحو 84 مليون دولار) لسنة 2018. كما قالت «الاتحاد للطيران» المملوكة من حكومة أبوظبي العام الماضي أنها سجّلت خسائر بقيمة 1,52 مليار دولار.

وعادت أسعار النفط للارتفاع في السنوات الاخيرة بعد هبوطها الكبير في 2014. لكن تراجع أرباح قطاع طيران يأتي أيضا في ظل أزمة دبلوماسية بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية.

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