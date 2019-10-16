الذهب يرتفع بفعل توترات «بريكست» والإقبال على المخاطرة يكبح المكاسب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 12:02 مساء

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد أن كانت قد نزلت بحوالي 1% في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 7:25 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1482.54 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1486.90 دولار للأوقية.

وقال ناطق بريطاني إنه من المقرر استئناف محادثات الخروج من التكتل في بروكسل اليوم الأربعاء بعد مفاوضات بناءة استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وكان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي أوضح خلال اجتماع لوزراء التكتل في لوكسمبورج أنه «إذا لم يتسن التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء فسيكون قد فات أوان إرسال أي شيء للقادة للموافقة عليه خلال القمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة».

وتلقى الذهب أيضا بعض الدعم من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونج كونج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي يشهد عجزا 0.2% إلى 1736.39 دولار للأوقية، ليحوم قرب مستواه المرتفع القياسي عند 1793.93 دولار الذي بلغه يوم الثلاثاء.

ونزلت الفضة 0.5% إلى 17.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.7% إلى 882.49 دولار.

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