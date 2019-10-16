ارتفاع أسعار النفط مع تلميح «أوبك» لتخفيضات في الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 11:15 صباحا
مصفاة للنفط في المكسيك، (الإنترنت: أرشيفية)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر مكاسب في الأسهم، مع تعليق المستثمرين الآمال على اتفاق محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل، إلى جانب مؤشرات من «أوبك» وحلفائها على أن مزيدا من تخفيضات الإنتاج قد يكون ممكنا.

لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المستمرة من تباطؤ اقتصادي عالمي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 6:21 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» قد ارتفعت 25 سنتا إلى 58.99 دولار للبرميل، بزيادة 0.4% تقريبا مقارنة مع إغلاق اليوم السابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4% إلى 53.04 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق لدى أواندا في نيويورك: «يبدأ النفط في أن يشهد مراكز مراهنة على الصعود تضاف إلى انحسار خطرين كبيرين على الطلب العالمي، الحرب التجارية الأميركية الصينية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «بينما يبدو التوصل إلى اتفاق تجارة أوسع نطاقا مستبعدا في المستقبل القريب، فإن مخاطر الحرب التجارية الأميركية الصينية تنحسر».

ومما قدم مزيدا من الدعم، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو إن «منظمة البلدان المصدرة للبترول ستفعل ما بوسعها مع المنتجين المتحالفين معها لحفظ استقرار سوق النفط لما بعد 2020».

وتعرضت الأسعار لضغط بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك زيادة كبيرة في المخزونات الأميركية.

وحذر صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، من أن الحرب التجارية الأميركية الصينية ستخفض النمو العالمي في 2019 لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.

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