صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2019 إلى أدنى مستوى

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا في واشنطن، 8 اكتوبر 2019. (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤًا هو الأكثر ضعفًا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار.

وفي تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» خفض صندوق النقد توقعاته للعام 2019 إلى 3%، وللعام 2020 إلى 3.4%، وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد «تباطؤًا منسقًا وانتعاشًا غير مؤكد».

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد، غيتا غوبيناث، إن «التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة»، محذرة من أن «لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات».

وخلال العام المنصرم قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو للعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية. والنزاعات التجارية إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالميًّا تعني أن نمو التجارة سجل تباطؤًا بشكل حاد متراجعًا في النصف الأول من العام إلى أضعف مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع يقدر بـ1.1% فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في 2018.