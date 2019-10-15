«فولكسفاغن» تتراجع عن فتح معمل لها في تركيا

تراجعت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات عن قرارها بشأن إنشاء معمل جديد لها في تركيا، معربةً عن قلقها حيال الهجوم الذي تشنه أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سورية.



وقال ناطق باسم المجموعة إن مجلس الإدارة أرجأ القرار بشأن المعمل الجديد، مضيفا: «نراقب الوضع عن كثب وننظر إلى التطورات الحالية بقلق»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء.



وكانت المجموعة قررت في الأشهر الأخيرة إنشاء معمل لها في تركيا خاص بمنطقة أوروبا الشرقية عوضا عن إقامته في رومانيا أو بلغاريا، بحسب جريدة «هاندلسبلات» الألمانية.