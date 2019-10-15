بيانات ضعيفة من الصين تخفض أسعار النفط عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 10:35 صباحا

تراجعت أسعار النفط عالميًّا في أسواق اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة تزامنًا مع ورود بيانات من الصين نُشرت على مدى يومين أثارت المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى الدولة الآسيوية.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79% إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا أو 0.75% إلى 53.19 دولار للبرميل، حسب «رويترز».

الأسعار تأثرت بفعل إصدار الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين، إذ قال مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الثلاثاء، إن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر المنقضي؛ وذلك بعد بيانات للجمارك أمس الإثنين أظهرت أن الواردات الصينية انكمشت للشهر الخامس على التوالي.

كما يستمر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، يبقى مستقبل الطلب على النفط بلا إجابات واضحة.

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