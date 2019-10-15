«أوبر» تلغي مئات الوظائف نتيجة ظروف «صعبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 09:32 صباحا

أعلنت شركة «أوبر» إلغاء نحو 350 وظيفة في أقسام مختلفة، في قرار هدفه تخفيض النفقات، وفي ظل مرور الشركة بظروف مالية صعبة.

وقال المدير التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي، في رسالة موجهة إلى الموظفين نشرها موقع «تكرانش»: «هي أيام عصيبة علينا جميعا. وسوف أحرص مع الطاقم الإداري على ألا تتكرر حالات من هذا القبيل»، حسبما نقلت «فرانس برس».

قرار إلغاء الوظائف طال خدمة تسليم الوجبات الغذائية «أوبر إيتس» وأقسام التكنولوجيا والسيارات المستقلة والتسويق والتوظيف، وأكثر من 70% من الوظائف التي ألغيت في كندا والولايات المتحدة.

وفي سبتمبر الماضي ألغت الشركة 435 وظيفة في قسمي الهندسة والمنتجات، و400 وظيفة في قسم التسويق في يوليو بهدف تخفيض التكاليف.

وتسعى الشركة منذ طرح أسهمها في بورصة نيويورك في مايو إلى إقناع المستثمرين بقدرتها على تحقيق الأرباح؛ غير أن قيمة سهمها تراجعت بأكثر من 30% منذ اكتتابها في البورصة.

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