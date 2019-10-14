اتفاق رسمي بين السعودية وروسيا في مجال التعاون النفطي

الجانبان السعودي والروسي خلال مباحثاتهما في الرياض (أ ف ب)

وقعت السعودية وروسيا رسميا الإثنين على «ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط» في منظمة الدول المصدّرة (اوبك) وخارجها، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

ترسيخ للتعاون

وبحسب «فرانس برس»، حضر جلسة التوقيع على الميثاق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولون من البلدين في قطاع الطاقة. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك، خلال حفل التوقيع الرسمي في الرياض الإثنين إن الميثاق أساسي «لترسيخ التعاون (...) ودعم استقرار أسواق النفط». وتم التوصل للميثاق بين دول منظمة «اوبك» وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10، في يوليو الماضي خلال اجتماع في فيينا.

مواجهة انهيار الأسعار

ويعود تاريخ التحالف الذي لم يكن رسميا حتى الآن إلى نهاية عام 2016. ولمواجهة انهيار أسعار النفط الخام حينها، اتّفقت «اوبك» مع مجموعة من المنتجين من خارجها على الحد من المعروض في الأسواق. وتضخ الدول الـ24 المعروفة باسم «اوبك+» نصف النفط الخام في العالم. ووافقت هذه الدول في يوليو على أن تمدّد لتسعة أشهر اتفاقا توصّلت إليه في ديسمبر الماضي لتخفيض إجمالي إمدادها بحجم 1,2 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاجها في أكتوبر 2018.

ويتزامن التمديد حتى مارس 2020 مع بقاء الأسعار عرضة لضغوط قوية بين وفرة الإمداد تغذيها طفرة النفط الخام في الولايات المتحدة، وتراجع الاستهلاك العالمي على خلفية التباطؤ الاقتصادي.