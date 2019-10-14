«البطاطس المقلية» في قلب نزاع تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، نيتها الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على رسوم جمركية لمكافحة إغراق السوق فرضتها كولومبيا على البطاطس المقلية المجمدة المستوردة من بلجيكا وألمانيا وهولندا.

تدابير «غير مبررة»

ووفق «فرانس برس»، قالت سيسيليا مالستروم، المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون التجارة خلال مؤتمر صحفي، «طلبت اليوم إطلاق مسار لفض النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية في حق كولومبيا في أقرب وقت ممكن». واعتبرت مالستروم أن التدابير التي أعلنتها بوغوتا في نوفمبر 2018 «غير مبررة إطلاقًا وتضر بالشركات الأوروبية». وذكَّرت بالمساعي المتعددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الكولومبية، «لكن كل الجهود باءت بالفشل».