الأسهم الأوروبية تنخفض بعد بيانات صينية ضعيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 11:30 صباحا
متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت، (رويترز: أرشيفية)

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، إذ طغت مخاوف بشأن النمو عقب بيانات ضعيفة من بكين وحالة جديدة من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التفاؤل الناجم عن التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حسب وكالة الأنباء رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، بعد أن سجل أفضل جلسة منذ يناير الماضي؛ بفضل آمال بشأن اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن، وإبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين في وقت متأخر من يوم الجمعة عن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، وتعليق زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية كانت مقررة هذا الأسبوع. لكن الرسوم القائمة ما زالت مطبقة، وقال مسؤولون من كلا الجانبين إن هناك حاجة لمزيد من العمل قبل التوصل إلى اتفاق.

وفي أحدث مؤشر على ضعف الاقتصاد الصيني، أظهرت بيانات مزيدا من الانكماش في الصادرات والواردات في سبتمبر. ونزل المؤشر داكس الألماني، الذي تهيمن عليه شركات منكشفة على الصين، 0.5%، بينما تراجعت جميع مؤشرات بورصات دول المنطقة.

وانخفضت أسهم «روش هولدنج إيه جي» و«نوفارتس» السويسريتين لصناعة الأدوية أكثر من 1% لكل منهما، وتصدرا قائمة الأسهم المتراجعة على المؤشر الرئيس بعد تقرير قال إن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على منتجات الأدوية السويسرية.

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