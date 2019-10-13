إيران تعلن اكتشاف حقل غاز قرب الخليج

أعلنت إيران اكتشاف حقل غاز قرب الخليج يحوي احتياطات لتزويد العاصمة الغاز لنحو 16 عاما، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة الأحد.

ويحتوي حقل إيرام على 19 تريليون قدم مكعب (538 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، بحسب ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية.

وذكر موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت «شانا» أن الحقل يقع في محافظة فارس على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شيراز.

ونقلت ا«إرنا» عن مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية أنّه «وفقا لحجم احتياطات الحقل .... فإن عائداته ستكون نحو 40 مليار دولار» ، وقال المسؤول إنّ حجم الغاز في الحقل الجديد يكفي لإمداد طهران، التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، بالغاز لمدة 16 عاما.

وإيران عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط والتي تقول إنّ الجمهورية الإسلامية لديها احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 1,197 تريليون قدم مكعب، وهو ثاني أعلى احتياطي في العالم.