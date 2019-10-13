إيران تكتشف حقل غاز جديدا باحتياطي 19 تريليون قدم مكعب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 03:54 مساء
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه (أرشيفية الأنترنت)

اكتشفت إيران حقلا جديدا للغاز الطبيعي تبلغ احتياطياته 19 تريليون قدم مكعب في محافظة فارس بجنوب البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأحد، نقلا عن موقع وزارة النفط الإيرانية.

وقال نائب رئيس شركة النفط الإيرانية رضا دهقان، إن «حقل الغاز الطبيعي الجديد في الجزء الجنوبي من محافظة فارس يحوي 19 تريليون قدم مكعبة».‬

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يشار إلى أن احتياطي إيران من الغاز الطبيعي هو ثاني أكبر احتياطي في العالم، لكن البلد لم يصبح مصدرا رئيسيا حتى الآن بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عقود.

وفي منتصف الشهر الماضي، وقعت طهران عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة بتروبارس المحلية لتطوير حقل بلال للغاز في الخليج، وخلال مراسم التوقيع، قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل».

وفي نوفمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.

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