رئيس «إيني»: أثر حرب الرسوم الجمركية على سعر النفط أكبر بكثير من الأزمات الجيوسياسية

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، إن حرب الرسوم الجمركية تؤثر بشكل أكبر على أسعار النفط مقارنة بالأزمات الجيوسياسية.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن ديسكالزي، تصريحًا على هامش حفل توزيع جائزة «إيني» السنوية في روما، أكد فيه أن «عدم الاستقرار الجيوسياسي، بالنظر إلى الأوضاع في ليبيا وفنزويلا وإيران وسورية، لا يؤثر بشكل مطلق على سعر (برميل) النفط، الذي بلغ 59 دولارًا، حتى بعد الأحداث التي شهدتها المملكة العربية السعودية»، في إشارة إلى الهجمات ضد منشآت «أرامكو».

وأضاف: «هناك أمور أخرى تؤثر على أسعار النفط … ما أريد قوله هو إن الجيوسياسة تمثل ضجيجًا خلفيًّا»، بينما «من الواضح أن نمو الاقتصاد، المرتبط بالتعريفات الجمركية والانغلاق والانفتاح، يؤثر بشكل أكبر على أسعار النفط الخام».