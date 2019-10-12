أكثر من 3% مكاسب أسبوعية لخامي «برنت» و«غرب تكساس الوسيط »

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 11:13 صباحا
مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (أرشيفية: الإنترنت)

حقق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7% والخام الأميركي 3.6% نهاية الأسبوع الماضي.

في حين سجلت أسعار النفط زيادة لأكثر من 2%، أمس الجمعة، بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة تعرضت لهجوم في البحر الأحمر بالقرب من السعودية، بينما ساهمت أجواء التفاؤل التي تحيط بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في رفع المعنويات، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.41 دولار، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 60.51 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 2.2%، لتسجل عند التسوية 54.70 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

ومما قيَّد المكاسب توقعات لوكالةالطاقة الدولية بطلب ضعيف على النفط في 2020. وسجل الخامان القياسيان أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7 % والخام الأميركي 3.6%.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة (سابيتي) قُصفت صباح أمس قبالة ساحل السعودية. وقالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الناقلة لحقت بها تلفيات لكنها مستقرة ونفت تقارير عن اشتعال النار فيها.

ومن ناحية أخرى أبلغت الجابون منظمة «أوبك» أنها ستتقيد بشكل كامل بتعهداتها لخفض إنتاج النفط بموجب إتفاق للإمدادات للعام 2019، وذلك في أحدث علامة على مسعى للمنظمة لتحسين التقيد قبل اجتماعها المقبل في ديسمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن أسواق النفط العالمية تعافت بوتيرة سريعة من الهجمات التي تعرضت لها السعودية الشهر الماضي، وقد تواجه فائضًا في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي.

ودفعت الآفاق الاقتصادية المضطربة للعام 2020 وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا.

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