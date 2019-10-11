«رينو» تطوي صفحة «غصن» بإقالة المدير العام للشركة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 09:04 مساء
المدير العام لـ«رينو» تياري بولوريه في فرانكفورت, 19 سبتمبر 2019, (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «رينو إس آ» الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم، الجمعة، أن مديرها العام، تياري بولوريه، أقيل من منصبه، وتم تعيين المديرة المالية، كلوتيلد ديلبو، فورا في مكانه لفترة انتقالية، بعد اجتماع استثنائي للمجلس.

وقالت «رينو» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «مجلس الإدارة قرر إنهاء مهام المدير العام للشركة تياري بولوريه بمفعول فوري»، مضيفة أن «مجلس الإدارة قرر تعيين كلوتيلد ديلبو مديرة عامة للشركة لفترة انتقالية».

وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة، الذي لم يعلن عن انعقاده قبل الخميس، يهدف إلى البت في مصير بولوريه.

وقال مصدر قريب من الملف لـ«فرانس برس» إن «بولوريه كان حاضرا وتحدث خلال الاجتماع»، موضحا أنه واجه انتقادات «لمشاكل في الإدارة والأداء».

وأضاف: «جرى تصويت ولم يصوت أي عضو (في مجلس الإدارة) ضد إقالته، وامتنع عدد قليل جدا عن التصويت. عادة، يقدم المسؤول في هذه الحالة استقالته لكنه هو سعى إلى إقالته».

وتشكل هذه الخطوة طريقة لطي صفحة رئيس مجلس الإدارة السابق، كارلوس غصن، الذي أقيل أيضا بعد توقيفه ومحاكمته في اليابان بتهم مالية.

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