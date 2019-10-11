ارتفاع أسعار الوقود عقب حادث انفجار ناقلة نفط إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 11:41 صباحا
مصفاة للنفط في المكسيك، (الإنترنت: أرشيفية)

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل، بعد حادث انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفعت بواقع دولار واحد للبرميل عقب إعلان الخبر، ما أدى إلى زيادة الأسعار اليوم بأكثر من 2 %.

وكانت الأسعار ارتفعت بالفعل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن المحادثات مع الصين تمضي بشكل «جيد»، وأن المباحثات ستتواصل اليوم الجمعة، مما أعطي بارقة أمل بشأن زيادة حجم الطلب العالمي على النفط.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن صاروخين أصابا ناقلة النفط «سينوبا» المملوكة لإيران، ما أشعل بها النيران، خلال مرورها قبالة ساحل جدة، بينما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن الخزانين الرئيسيين في الناقلة، تعرضا لأضرار جراء الانفجار؛ مما أدى إلى تسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر، مؤكدة أن التسريب تحت السيطرة.

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ومن جانبها، أوردت وكالة الأنباء «نور»، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن جميع طاقم الناقلة بخير ولم يصب أحد منهم في الانفجار. ويأتي هذا الحادث بعد هجمات تعرضت لها ست ناقلات نفط في الأشهر الأخيرة، أربع منها قرب مياه الإمارات، واثنتان في خليج عمان.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية منذ هجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم 14 سبتمبر. وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات، لكن مسؤولا أمريكيا قال إنها انطلقت من جنوب غرب إيران. وألقت الرياض بالمسؤولية على طهران، غير أن إيران التي تدعم الحوثيين في حرب اليمن نفت أي دور لها في الهجمات.

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