تراجع إنتاج «أوبك» النفطي بعد الهجمات على المنشآت السعودية

منشأة نفطية أصيبت بأضرار في حقل بقيق السعودي، 20 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

سجلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تراجعا في إنتاجها من الخام في سبتمبر؛ لأسباب من أهمها انخفاض إنتاج السعودية، إثر الهجمات على بنيتها التحتية النفطية، وفقًا لتقرير أوبك الشهري الذي صدر الخميس.

وذكرت المنظمة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن إنتاجها تراجع في المتوسط إلى 28,49 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، بانخفاض قدره 1,32 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج السعودية، أكبر منتج للنفط في المنظمة وأكبر مصدّر في العالم، بمقدار 1،28 مليون برميل يوميا ليصل إلى نحو 8،56 مليون برميل يوميا.

وكانت هجمات 14 سبتمبر على منشآت أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بقيق وخريص أدت إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط الخام إلى النصف، وأحدثت اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وتبنى المتمردون الحوثيون المسؤولية عن هذه الهجمات، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك واعتبرت الهجمات «عملا حربيا» شنّته إيران.

وخفضت أوبك مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 0,98 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1,02 مليون برميل، رغم أن هذا مرده المراجعات الانخفاضية للطلب في النصف الأول من العام. كما خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة، بينما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العام بشكل ثابت للعام المقبل عند 1,08 مليون برميل.