تراجع إنتاج «أوبك» النفطي بعد الهجمات على المنشآت السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 09:48 صباحا
منشأة نفطية أصيبت بأضرار في حقل بقيق السعودي، 20 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

سجلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تراجعا في إنتاجها من الخام في سبتمبر؛ لأسباب من أهمها انخفاض إنتاج السعودية، إثر الهجمات على بنيتها التحتية النفطية، وفقًا لتقرير أوبك الشهري الذي صدر الخميس.

وذكرت المنظمة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن إنتاجها تراجع في المتوسط إلى 28,49 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، بانخفاض قدره 1,32 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج السعودية، أكبر منتج للنفط في المنظمة وأكبر مصدّر في العالم، بمقدار 1،28 مليون برميل يوميا ليصل إلى نحو 8،56 مليون برميل يوميا.

وكانت هجمات 14 سبتمبر على منشآت أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بقيق وخريص أدت إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط الخام إلى النصف، وأحدثت اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وتبنى المتمردون الحوثيون المسؤولية عن هذه الهجمات، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك واعتبرت الهجمات «عملا حربيا» شنّته إيران.

وخفضت أوبك مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 0,98 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1,02 مليون برميل، رغم أن هذا مرده المراجعات الانخفاضية للطلب في النصف الأول من العام. كما خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة، بينما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العام بشكل ثابت للعام المقبل عند 1,08 مليون برميل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
41.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 9 أشهر.. والمرتبات توفر 3.1 مليار
ليبيا
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحفي