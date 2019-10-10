المصرف التجاري الوطني يعتزم فتح فرع في المرج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 10:19 مساء
مصرف التجاري الوطني. (وكالة الأنباء الليبية)

كشف مدير الفروع بمصرف التجاري الوطني، فيصل عبدربه، عن مساعي إدارة المصرف الجاهدة لافتتاح فرع للمصرف بمدينة المرج.

وقال فيصل عبدربه في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية بنغازي إن الخطوة جاءت بعد زيارة الأسبوع الماضي، لجنة متمثلة في مدير إدارة فروع منطقة بنغازي مرعي المسماري، ومساعد مدير الإدارة سامي الكتاف، وخالد أسلومة، وأحمد لشكيع، من أجل الوقوف على آخر المستجدات للفرع، وأعمال التجهيزات قبيل الافتتاح.

وأضاف فيصل عبدربه أن افتتاح الفرع بالمرج جاء تماشيا مع سياسة المصرف واستراتيجيته، لفتح فروع في كافة ربوع ليبيا، وتماشيا مع ما يشهده القطاع المصرفي في العالم من تطورات في مجال تقنية المعلومات والخدمات المصرفية المباشرة وغير المباشرة.

يذكر أن المصرف التجاري الوطني يعتبر أحد أعرق وأهم المصارف التجارية على مستوى ليبيا والإقليمي والعالمي، حيث يسعى إلى إيجاد القيمة الحقيقية للمنتجات التي يقدمها، والخدمات التي يؤديها، من خلال انتشار فروعه، وتواجده في ساحة الأعمال المصرفية والمالية محليا.

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