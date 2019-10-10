ترامب يلتقي مبعوث التجارة الصيني غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 04:34 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيلتقي مبعوث التجارة الصيني، الجمعة، وسط مساعي البلدين لاستئناف المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما.

ووفق «فرانس برس» كتب ترامب على تويتر «يوم مهم من المفاوضات مع الصين. يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن هل أريد أنا ذلك؟». وأضاف: «سألتقي نائب رئيس الوزراء (الصيني) غدا في البيت الأبيض».

أمل بعد تدهور
وكان البيت الأبيض أعلن الإثنين أن المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الجاري في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته خلال الصيف.

وستركز المباحثات على مسائل رئيسة يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، هي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق الرئاسة الأميركية.

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