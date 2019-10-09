النفط ينخفض لليوم الثالث وسط توترات تجارية بين واشنطن وبكين

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو‭‭‬‬‬ الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.



ومما كبح الأسعار أيضا بيانات أميركية لقطاع النفط تظهر ارتفاعا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، حسب ما ذكرت «وكالة رويترز».



وبحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 52.51 دولار للبرميل.



ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن يومي الخميس والجمعة، في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده، وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.



لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع، بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين، بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، بينما تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسؤولي رابطة دوري السلة الأميركي تدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ.



وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر إلى 422 مليونا. وكان محللون قد توقعوا زيادة 1.4 مليون برميل، حسب ما أظهر استطلاع لـ«رويترز».



ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية الساعة 1430 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.



وقالت الإدارة يوم الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بواقع 1.27 مليون برميل يوميا في 2019، ليصل إلى مستوى قياسي عند 12.26 مليون برميل يوميا، ليتجاوز بفارق طفيف توقعات الإدارة السابقة بارتفاع قدره 1.25 مليون برميل يوميا.