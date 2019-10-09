رئيس «أرامكو» للنفط: استعادة الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول نهاية نوفمبر

مقر شركة «أرامكو» السعودية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، الأربعاء إن هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتي نفط في السعودية وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20% الشهر الماضي قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال الناصر، في مؤتمر النفط والمال في لندن في تصريحات سياسية نادرة، إن «غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وأضاف أن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة مما أدى إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.