تغريم «جونسون أند جونسون» 8 مليارات دولار لبيعها دواء تسبب في تكبير صدور الرجال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 10:23 صباحا
إحدى منتجات جونسون أند جونسون. (فرانس برس)

حكمت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا أمس الثلاثاء على شركة «جونسون أند جونسون» الأميركية متعددة الجنسيات، بدفع 8 مليارات دولار كتعويضات لعدم تحذيرها من أن أحد العقاقير المستخدمة في الطب النفسي كان يتسبب في تكبير صدور الرجال.

فقد تقدم نيكولاس موري وهو مريض ادعى أن عقار «ريسبيردال» الذي يعالج مرض الفصام والاضطراب الثنائي القطب تسبب في نمو صدره، بشكوى أمام محكمة فيلادلفيا ضد «جونسون أند جونسون» وشركتها الفرعية «يانسن» لصناعة الأدوية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وردّت «جونسون أند جونسون» التي تنوي الطعن في القرار في بيان أن المبلغ «غير متناسب بشكل كبير» مقارنة بالتعويض المبدئي المحدد بمبلغ 680 ألف دولار.

واتهمت الشركة المحكمة بمنع فريق الدفاع من تقديم «أدلة أساسية» موجودة على التعريف المرفق بعبوات «ريسبيردال».

وتواجه «جونسون أند جونسون» سلسلة من الشكاوى في محاكم الولايات لفشلها في التحذير بشكل مناسب من تأثير هذا العقار خصوصا في بنسلفانيا وكاليفورنيا وميزوري (وسط).

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