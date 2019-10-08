«تطوير للأبحاث» و«عابرة الصحراء» توقعان اتفاقا يعزز التكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني في ليبيا

مركز البيانات أثناء العمل عليه من قبل الشركة الموردة. (تطوير للأبحاث)

أعلنت شركة تطوير للأبحاث، إحدى شركات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، توقيع اتفاق مشترك مع شركة «عابرة الصحراء» للاتصالات لإنشاء مركز بيانات في ليبيا بأحدث المواصفات العالمية (TEIR3).

وقع الاتفاق رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للأبحاث الدكتور خالد المفتي وعضو مجلس إدارة شركة عابرة الصحراء نعمان البوري، حسب بيان تحصلت عليه «بوابة الوسط».

ومن المقرر أن يسهل المركز تقديم الخدمات السحابية للعديد من الجهات الحكومية والشركات العاملة بالقطاع الخاص، كما أنه سيخدم القطاع المالي بالدرجة الأولى حيث توجد مساع كبيرة لاعتماد المركز من هيئة «PCI»، وهي هيئة صناعية عالمية تتحقق من الإجراءات الأمنية المتعلقة ببوابات الدفع ومواقع التجارة الإلكترونية والبنوك أيضا، وذلك حتى يكون المركز مطابقا للمواصفات والمعايير (PCI DSS).

وأكد المفتي أن «تطوير للأبحاث» ماضية في رؤيتها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة في ليبيا، وقال إن تحقيق هذه الرؤية «يستحيل دون عقد شراكات مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا كشركة عابرة الصحراء».

بينما قال البوري إن شركته حريصة على توثيق عدة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفا «أنه دون مشاركة فعالة بين القطاعين لن تكون هناك أي نهضة في ليبيا».

من جهته أكد مدير عام «عابرة الصحراء»، زكريا فرحات، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الخدمي مثل التكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، التي تعجل بالنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ المعلومات الحساسة والسيادية في بيئة آمنة محليا من الممكن الوصول إليها في حالة انقطاع الكابل البحري، مما يعزز استقلالية قطاع الخدمات ويوطن الخبرات ويؤهل كفاءات وطنية قادرة على التطوير والإبداع.

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ويتم في المركز تسكين خوادم البيانات، حيث تتكون من مجموعة من الخوادم المتصلة بالإنترنت بسرعة عالية، التي إما يجري استخدامها كسيرفرات كاملة، وإما تقسيم كل منها إلى سيرفرات «في بي إس» (VPS)، أو حسابات استضافة مشتركة أو استضافة «Reseller Hosting» موزع، وفقا للبيان الصحفي المشترك.

صورة لنوع مركز البيانات المتفق عليه والذي وصل فعليا إلى ليبيا. (تطوير للأبحاث)