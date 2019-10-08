«سامسونغ إلكترونكس» تتوقع تراجع أرباحها التشغيلية 56% في الربع الثالث

هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 10 لدى إطلاقه في نيويورك، 7 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلنت مجموعة «سامسونغ إلكترونكس»، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تراجع أرباحها التشغيلية بأكثر من 50% في الربع الثالث من العام، في وقت تعاني من التراجع في سوق الشرائح الإلكترونية عالميا.

وأفادت أكبر شركة في العالم لتصنيع الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة الإلكترونية، في بيان، بأنها تتوقع أن تصل الأرباح التشغيلية من يوليو إلى سبتمبر إلى 6.4 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 56.2% عن العام الذي سبق.

ويعد هذا الفصل الرابع على التوالي الذي سجلت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية فيه انخفاضا في أرباحها في ظل تراجع أسعار أشباه الموصلات الإلكترونية وتراجع الطلب على هواتفها المحمولة.

ويتوقع أن تقل مبيعاتها في الربع الثالث من العام بنسبة 5.3% عن الفترة ذاتها العام الماضي.

ولا تنشر سامسونغ صافي أرباحها والبيانات المرتبطة بالأداء التجاري لكل قطاع على حدة قبل نشر آخر تقرير عن إيراداتها، يتوقع صدوره في وقت لاحق هذا الشهر.

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أغلق مؤشر أسهم سامسونغ على ارتفاع بنسبة 2.4% في سول بينما فاقت الأرباح التشغيلية المنتظرة التوقعات.

والشركة هي الفرع الرئيس الأبرز لمجموعة سامسونغ العملاقة، التي تعد أكبر التكتلات المدارة عائليا التي تهيمن تجاريا في القوة الاقتصادية الحادية عشرة على صعيد العالم. وتعد كذلك غاية في الأهمية بالنسبة لصحة اقتصاد كوريا الجنوبية.

تفاؤل رغم التراجع

وأعرب محللون عن تفاؤلهم حيال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن تراجع مستويات مخزونات أشباه الموصلات التي تساهم بأكثر من نصف أرباح سامسونغ، سيساعد في استقرار أسعار الشرائح الإلكترونية بعد تراجعها بأعداد عشرية هذا العام.

وأظهرت التقديرات للربع الثالث ارتفاعا طفيفا من فترة أبريل حتى يونيو، أرجعها المحللون على وجه الخصوص إلى التحسينات التي طرأت على قطاع الأعمال التجارية.