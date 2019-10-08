واشنطن توقع اتفاقا تجاريا محدودا مع طوكيو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدّثا في حديقة البيت الأبيض، 3 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة، شينسوك سوجياما، أمس الإثنين اتفاقا تجاريا يركز خصوصا على الزراعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحب ترامب الذي كان محاطا بممثلين عن القطاع الزراعي بـ«انتصار كبير للمزارعين ومربي الماشية الأميركيين»، قائلا «وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلي أيضا».

وترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فشِل في إحراز تقدم كبير في الحرب التجارية مع الصين. وتحمل المزارعون الأميركيون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوما على المنتجات الزراعية الأميركية، في حين وقع اتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي يعطي أفضلية للمنتجات الزراعية الأوروبية.

ووفقا لشروط الاتفاق التجاري الأميركي الياباني، والتي أعلنت في 25 سبتمبر خلال اجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستخفض اليابان الرسوم الجمركية على ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية.

في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع زراعية يابانية مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا. ويعتبر قطاع السيارات القضية الأكثر حساسية بالنسبة إلى اليابانيين. وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، ما قد يضعف اقتصاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لكن شينزو آبي قال بُعيد الإعلان عن الاتفاق التجاري، إنه اتفق مع ترامب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية.