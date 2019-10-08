واشنطن توقع اتفاقا تجاريا محدودا مع طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 08:50 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدّثا في حديقة البيت الأبيض، 3 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة، شينسوك سوجياما، أمس الإثنين اتفاقا تجاريا يركز خصوصا على الزراعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحب ترامب الذي كان محاطا بممثلين عن القطاع الزراعي بـ«انتصار كبير للمزارعين ومربي الماشية الأميركيين»، قائلا «وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلي أيضا».

وترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فشِل في إحراز تقدم كبير في الحرب التجارية مع الصين. وتحمل المزارعون الأميركيون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوما على المنتجات الزراعية الأميركية، في حين وقع اتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي يعطي أفضلية للمنتجات الزراعية الأوروبية.

ووفقا لشروط الاتفاق التجاري الأميركي الياباني، والتي أعلنت في 25 سبتمبر خلال اجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستخفض اليابان الرسوم الجمركية على ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية.

في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع زراعية يابانية مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا. ويعتبر قطاع السيارات القضية الأكثر حساسية بالنسبة إلى اليابانيين. وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، ما قد يضعف اقتصاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لكن شينزو آبي قال بُعيد الإعلان عن الاتفاق التجاري، إنه اتفق مع ترامب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد