الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من بدء عملية عسكرية تعتزم أنقرة القيام بها في شمال سوريا، وتحذير الرئيس دونالد ترامب، بأنه قد «يمحو» الاقتصاد التركي.

ويراقب المستثمرون التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في قضايا شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا لأنظمة دفاع صاروخي روسية، وفق وكالة «رويترز».

وهددت تركيا مرارا بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تساندها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل جهود إقامة «منطقة آمنة» هناك على الحدود التركية.

تهديد ترامب

وعقب مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البيت الأبيض أمس الأحد إن القوات الأمريكية لن تدعم توغلا تركيا وستنسحب من المنطقة.

فيما هدد ترامب اليوم «بتدمير ومحو» الاقتصاد التركي إذا اتخذت أنقرة أي خطوة يعتبرها «تجاوزا للحدود».

وتراجعت الليرة أكثر من 2%، مسجلة 5.8305، بعدما أغلقت عند 5.7000 الجمعة الماضي،.

وفي وقت سابق انخفضت العملة إلى 5.8375 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من سبتمبر الماضي.

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وقال متعامل في سوق الصرف الأجنبي طلب عدم نشر اسمه، «في حين أن البيان الصادر عن الولايات المتحدة، يعطي ضوءا أخضر للعملية العسكرية في سوريا التي تتحدث عنها تركيا منذ فترة طويلة، فإنه يثير علامات استفاهم عديدة بشأن كيف ستتطور العملية».

وتراجعت السندات الدولارية لتركيا أيضا، ونزل إصدار 2038 بمقدار 1.3 سنت.

وفقدت الليرة حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار العام الماضي، نتيجة للمخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ونزلت الليرة حوالي 8% منذ بداية العام الجاري.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية منخفضا 0.45%، في حين نزل مؤشر قطاع البنوك 1.72%.