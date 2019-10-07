البيت الأبيض: استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين الخميس

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ المفاوضات رفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته فترة الصيف.

وبحسب «فرانس برس»، سيلتقي المبعوث الصيني التجاري ليو هي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بدءاً من الخميس. وتتواصل مفاوضات ذات مستوى أدنى منذ الشهر الماضي.

مسائل رئيسية

وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق البيان. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنّه ثمة «فرصة جيدة جداً» لأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وأضاف «لدينا لحظات جيدة مع الصين وأخرى سيئة»، موضحًا «ما نقوم به هو أننا نتفاوض على اتفاق صعب للغاية. إذا لم يكن الاتفاق لصالحنا بنسبة 100% فإننا لن نوقعه».

ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكين زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات المتبادلة بينهما حتى نهاية العام. واعتبر ترامب في الأشهر الأخيرة أنّ تراجع الاقتصاد الصيني يضع بكين تحت ضغوط التوصل إلى اتفاق. ولكنّه أضاف أنّ المسؤولين الصينيين يماطلون على أمل متابعة التفاوض مع إدارة أخرى في حال إخفاقه بالفوز بولاية رئاسية ثانية في 2020.

وجرى الزج بالصين ايضاً في إجراءات الديموقراطيين لعزل ترامب بعدما دعا الأخير الأسبوع الماضي بكين إلى التحقيق بشأن منافسه الديموقراطي المحتمل جو بايدن ونجله اللذين يتهمهما بالقيام بمخالفات مالية غير محددة في الصين وأوكرانيا.