هجوم بالقنابل على خط أنابيب نفطي كولومبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 02:11 صباحا
شعار شركة «إيكوبترول» النفطية الحكومية الكولومبية. (الإنترنت)

قالت شركة «إيكوبترول» النفطية الحكومية الكولومبية إن خط أنابيب تراسنديانو النفطي الكولومبي لحقت به أضرار في هجوم بالقنابل مما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر مجاور.

وأضافت الشركة في بيان إن الهجوم وقع في بلدة أوريتو في إقليم بوتومايو، وهو تاسع هجوم يتعرض له هذا الخط خلال العام الحالي، حسب ما ذكرت «رويترز».

وعلى الرغم من أن شركة إيكوبترول لم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم لكن متمردي جيش التحرير الوطني اليساري، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يشن عادة هجمات على البنية الأساسية للنفط.

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