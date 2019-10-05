أسعار النفط تهبط 5% في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 02:25 مساء
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط حوالي 1% أمس في نهاية تعاملات الأسبوع، بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية، بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام.

 لكن النفط هبط أكثر من 5% على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14%، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7%، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 %، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وأنهى الخام الأميركي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5% هى أيضا الأكبر منذ يوليو.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بوتيرة معتدلة في سبتمبر وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما عند 3.5%. لكن التقرير جاء في أعقاب سلسلة تقارير اقتصادية ضعيفة بما في ذلك هبوط حاد في نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.

وفي جانب المعروض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أول من أمس إن أكبر مصدر للنفط في العالم استعاد الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين في المملكة الشهر الماضي أوقفت ضخ أكثر من 5% من المعروض العالمي من الخام.

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