تحقيق أوروبي في خطة للتقارب بين «بوينغ» و«إمبراير»

لافتة لشركة الطيران الأميركية «بوينغ»

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان، مساء الجمعة، أنها فتحت «تحقيقا معمقا» في خطة تأسيس شركتين مشتركتين بين المجموعتين البرازيلية «إمبراير» والأميركية «بوينغ».

ووفق «فرانس برس»، قالت المفوضية إن هذا التحقيق يفترض أن يسمح «بتقييم مشروع إنشاء شركتين مشتركتين من قبل بوينغ وإمبراير، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي حول تركز النشاطات»، موضحة أنها «تخشى أن تؤدي العملية إلى تقليص هامش المنافسة في سوق الطائرات التجارية».

تقليص منافسة فعالة في الأسعار

وقالت المفوضة الأوروبية للمنافسة، ماغريتي فيستاجير، في البيان: «نريد أن نعمل على ألا يؤدي تركز النشاطات في قطاع الطيران التجاري إلى تقليص منافسة فعالة في الأسعار وتطوير المنتجات بشكل كبير». وأكدت «بوينغ» و«إمبراير» في بيان أن المشروع «ما زال ينتظر موافقة وفق القواعد» وخضع لتقييم إيجابي من قبل السلطات الأميركية، إلا أن المجموعتين تعهدتا المشاركة في تحقيقات الاتحاد الأوروبي. وأوضحتا أن هذا التحقيق يعني أن خطتهما المبدئية بإنجاز مشروع التقارب هذا في نهاية العام الجاري سيتم تأجيلها إلى «مطلع 2020».

توتر شديد

ويأتي الإعلان وسط أجواء من التوتر الشديد بين الأميركيين والأوروبيين. وأعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها تريد فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات أوروبية بقيمة 7,5 مليار دولار، بعدما حصلت على موافقة منظمة التجارة العالمية في إطار معركة قضائية استمرت 15 عاما بين مجموعتي «بوينغ» و«إيرباص». وتعهد الاتحاد الأوروبي الرد على العقوبات الأميركية.

تفاصيل الخطة

وتقضي عملية التقارب بين «بوينغ» و«إمبراير» بإنشاء شركة مختلطة تديرها «بوينغ» تتولى إدارة نشاطات «إمبراير» العالمية في مجال الطيران التجاري (تطوير المنتجات والإنتاج والتسويق والخدمات). ويتم تأسيس شركة ثانية تديرها المجموعتان معا، وتكلف تسويق الطائرة العسكرية التي تنتجها إمبراير «كي سي-390».

وقالت المفوضية الأوروبية إنها «تخشى أن تؤدي العملية إلى زوال ثالث منافس في العالم (إمبراير) من السوق التي تتركز بشكل كبير على الطيران التجاري»، موضحة أن ذلك «يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وتراجع في الخيارات». ولدى المفوضية التي عرض عليها الملف في 30 أغسطس، حتى 20 فبراير لاتخاذ قرار.