الحكومة المصرية تخفض أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 09:25 مساء
سيارات أمام محطة وقود وسط القاهرة. (الإنترنت)

أقرت لجنة التسعير التلقائي المصرية للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر.

وذكرت جريدة الأهرام المصرية اليوم، أن سعر البنزين 80 أصبح بعد التخفيض 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وانخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 عند منتصف ليل اليوم الخميس.

وجاءت قرارات اللجنة في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وقالت وزارة البترول، إن الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.

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