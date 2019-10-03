بيع مبنى في قلب باريس بسعر قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 07:04 مساء

أعلنت مجموعة «غروباما» الفرنسية العاملة في مجال التأمين، الخميس، بيع مبنى يقع في 79 جادة الشانزيليزيه الباريسية بمبلغ 613 مليون يورو، في مبلغ قياسي لبناء في الجادة الباريسية الشهيرة.

واشترى المبنى الصندوق السيادي النرويجي «نورجس بنك انفستمنت ماناجمانت»، وسيستضيف المبنى مقر شركة السلع الرياضية «نايكي»، بالإضافة إلى صالة بيع بمساحة 4.300 متر مربع.

وتمثل قيمة العملية رقما قياسيا في الجادة الفرنسية، إذ إنّها تتخطى مبلغ 600 مليون يورو العائد إلى صفقة بيع عقار 114 جادة الشانزيليزيه الذي تحول إلى متجر لشركة آبل، بحسب بيان مكتب استشارات التواصل «افيدنس».

وبهذه القيمة، يبلغ سعر المتر المربع المستخدم 80 ألف يورو في هذا العقار الذي تقدر مساحته بـ7.700 متر مربع.

وبررت مجموعة غروباما القيمة المرتفعة بـ«الوضعية الاستراتيجية» للمكان، إذ إنه يقع عند «زاوية ظاهرة بوضوح على الجزء الأكثر قيمة للجادة التي تشهد أكبر عدد من الزيارات في أوروبا 100 مليون سائح في العام».

وستفتح «نايكي» في هذا المبنى المصنف أثريا، والذي شهد أعمال ترميم استمرت خمس سنوات، ثالث «دار ابتكار» بعد شنغهاي ونيويورك.

وتندرج عملية إعادة التقييم العقارية ضمن مشروع «الشانزيليزيه-2024»، في إشارة إلى العام الذي ستستضيف خلاله باريس الألعاب الأولمبية.

وقالت غروباما إن عائدات عملية البيع سيعاد استثمارها لتكوين «المكاسب والعائدات» المستقبلية لمساهميها.

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