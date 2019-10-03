واشنطن تستعد لفرض رسوم على سلع أوروبية بـ7.5 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وبعيد إجازة منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم أميركية، أعلن مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما عقابية على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر الحالي.

وقال المسؤول إن واشنطن ستفرض على الاتحاد الأوروبي زيادة جمركية بنسبة 10% على الطائرات، وليس قطع غيارها، وبنسبة 25% على سلع أخرى بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية.

وأضاف أن قرار منظمة التجارة العالمية يجيز زيادة الرسوم بنسبة 100%، لكن واشنطن قررت عدم الذهاب إلى هذا الحد، سعيا منها لإيجاد حل للنزاع القائم منذ 15 عاما.

وتوقّع الممثل التجاري الأميركي أن تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبا، لحل النزاع القائم حول الدعم الذي تتلقاه شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.

وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن «الدعم غير المشروع» لشركة إيرباص لصناعة الطائرات «ألحق ضررا بالغا» بالصناعة الأميركية وعمّالها.

وتابع لايتهايزر «نتوقّع الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف إيجاد حل لهذه القضية يصب في مصلحة العمال الأميركيين».