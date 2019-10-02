«مالية الوفاق» تناقش ميزانية 2020 مع مسؤولي المستشفيات

جانب من اجتماع ‏اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق. (الإنترنت)

‏واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، مناقشاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة حول ميزانية العام 2020، إذ عقدت اليوم الأربعاء، لقاءات مع مسؤولي المستشفيات والجهات التابعة لها من بينها مستشفى القلب، وفق بيان لوزارة المالية.

وتواصل اللجنة المالية الدائمة اجتماعاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة بديوان وزارة المالية؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية للعام 2020، إذ عقدت لقاءات سابقة مع عدد من الجهات كان أهمها ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة الليبية للإغاثة، ودار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، وتضمنت الاجتماعات أيضًا، صندوق دعم الزواج، ومجمع المرج للرعاية الاجتماعية، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور، ومركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز الدراسات الاجتماعية، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما ناقشت ‏اللجنة ميزانية العام المقبل لجهاز تنمية واستثمار النهر الصناعي، وميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة.