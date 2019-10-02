واشنطن تمنح أول موافقة لـ«مجموعة» باستخدام طائرات تجارية مسيرة

نالت مجموعة «يو بي إس» للشحن موافقة من الوكالة الفدرالية للطيران لتشغيل شبكة من الطائرات التجارية المسيرة في الولايات المتحدة، ليسمح بها بتشغيل عدد غير محدود من هذه المركبات لأغراض توصيل البضائع.

ويعتزم فرع الشركة المتخصص في هذه العمليات «يو بي اس فلايت فوروورد» توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل مراكز استشفائية ثم مجالات أخرى، حسب «فرانس برس».



وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد أبني: «تقنيتنا تتيح إمكانات جديدة وتحل مشكلات زبائننا. وسوف نعلن قريبا عن مراحل أخرى لتعزيز بنانا التحتية وتوسيع خدماتنا... وإيجاد استخدامات جديدة لهذه المسيرات في المستقبل».



وتعاونت «يو بي اس» في مارس الماضي مع شركة «ماترنت» المصنعة الطائرات المسيرة لتسليم منتجات طبية وعينات بيولوجية في كارولاينا الشمالية. وأوضحت الشركة في بيان أنها مستعدة للاعتماد على هذه التقنية والتوسع مع ممارسات متعددة مرتبطة بالعناية الممركزة أو الإسعافات الأولية.



ومقرر أن تنشأ المجموعة أسطولا من المركبات المسيرة واسع النطاق يستند إلى معايير الدقة والسلامة والشروط المعمول بها في الوكالة الفدرالية، حسب تصريحات المدير التنفيذي لها.



وقالت وزيرة النقل الأميركية، إلين تشاو، إن هذه الموافقة «خطوة إلى الأمام من أجل دمج الطائرات من دون طيار في مجالنا الجوي».



وبحسب المصرح لها، يمكن للشركة أن تشغل هذه الأجهزة في المناطق المأهولة فقط وليلا. وهي تحتاج إلى رخص إضافية من هيئات أخرى لتشغيلها في النهار.



وتجري مجموعات عملاقة كثيرة، مثل أمازون وأوبر تجاربها الخاصة في هذا الصدد. ولا تزال تنتظر الموافقة من الوكالة الفدرالية للطيران لإطلاق خدماتها الخاصة لتسليم البضائع بطائرات مسيرة.