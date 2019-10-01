بريطانيا تعرض مقترحات جديدة بشأن «بريكست» قريبا جدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 12:32 مساء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستعرض مقترحات جديدة بشأن اتفاق بريكست قريبا جدا؛ بينما نأى بنفسه عن خطة تم تسريبها تتعلق بالحدود مع إيرلندا.

وقال جونسون لشبكة «بي بي سي»، اليوم الثلاثاء، من مدينة مانشستر، حيث ينعقد مؤتمر حزبه المحافظ: «سنقدم عرضا جيدا للغاية. سنعرضه رسميا قريبا جدا»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وتشير نسخ مقترحاته المنتظرة منذ مدة طويلة، والتي أوردتها وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية إلى أنه يرغب بأن يتم تفتيش البضائع بعيدا عن حدود إيرلندا مع السماح بمرور الأغذية والمنتجات الزراعية دون عوائق.

والخطة المذكورة مصممة لإبقاء الحدود بين إيرلندا -العضو في الاتحاد الأوروبي- وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا مفتوحة بشكل كامل بعد بريكست، المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

ووصف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمن كوفيني، الخطة التي تناقلتها وسائل الإعلام بأنها «غير قابلة للنجاح». وقال: «حان الوقت ليحصل الاتحاد الأوروبي على مقترح جدي من الحكومة البريطانية إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست في أكتوبر»، مشيرا إلى أن إيرلندا الشمالية وبلده تستحقان أفضل من ذلك.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن التقارير الإعلامية عن مقترحاته «ليست صحيحة تماما»، موضحا أن ما أطلق عليه مراكز التخليص الجمركي المخصصة للبضائع لم تكن جزءا من حله المقترح الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيعرض على بروكسل بحلول عطلة الأسبوع.

وشدد على أن بريطانيا اقترحت طريقة لإلغاء التفتيش على الماشية وبعض الأغذية التي تمر عبر الحدود عبر السماح بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية، كما في إيرلندا، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن منطقة واحدة للزراعة والصحة وصحة النباتات الزراعية، «وهو تنازل كبير من الحكومة البريطانية»، حسب تعبيره.

وأضاف أن المقترح يغطي قسما كبيرا من التجارة شمال وجنوب الحدود، بينما سيتواصل اتخاذ القرارات المتعلقة بالقواعد الصحية وصحة النباتات من قبل بروكسل دون أي تدخل من المملكة المتحدة.

وشدد جونسون كذلك على التزامه بضمان تنفيذ بريكست دون أي تأخير إضافي.

وتم تأجيل موعد مغادرة بريطانيا من التكتل مرتين بعد المهلة النهائية الأساسية التي كانت في أواخر مارس الماضي.

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