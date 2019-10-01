الدولار يرتفع عالميا لأعلى مستوى في عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 10:50 صباحا

سجل الدولار أعلى مستوى له عالميًّا خلال أكثر من عامين، مقابل سلة من العملات في أسواق اليوم الثلاثاء.

وذكرت «رويترز» أن الارتفاع يتزامن مع توقعات بأن تظهر بيانات مرتقبة أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عاود النمو، ما قد يقلص المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية التي تخوضها واشنطن مع الصين.

وهبط اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار قبل صدور بيانات يُتوقع أن تظهر أن معدل التضخم الأوروبي يظل ضعيفًا ما يشير إلى أن سياسة منطقة اليورو ستظل تيسييرية لبعض الوقت.

كما انخفض الدولار الأسترالي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، وعبر عن قلقه بشأن نمو الوظائف، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في أربعة أعوام مع استمرار ضعف ثقة الشركات في التأثير على العملة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10 % إلى 99.479 بعدما لامس لوقت قصير أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.

وارتفع الدولار 0.17 % إلى 108.26 ين، مقتربًا من أقوى مستوى في نحو أسبوعين. وظل الين ضعيفًا بعدما أظهر تقرير لبنك اليابان أن ثقة الشركات تراجعت في الربع الثالث لأقل مستوى في ستة أعوام.

وانخفض اليورو 0.09% إلى 1.0889 دولار وهو مستوى قريب من أدنى سعر له منذ 12 مايو 2017.

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