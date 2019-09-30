تحسن النشاط الصناعي في الصين خلال سبتمبر وسط مخاوف بشأن المفاوضات مع أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 12:15 مساء

أظهر القطاع الصناعي في الصين إشارات تحسن غير متوقعة، وأفاد مؤشران اليوم الإثنين، بنمو النشاط الصناعي في سبتمبر، على الرغم من الضغوط التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر كايكسن من 50.4 في أغسطس إلى 51.4 سبتمبر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، من 49.5 في أغسطس إلى 49.8 في سبتمبر وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، ما يعكس حصيلة أفضل مما كان متوقعا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لخبراء اقتصاديين. لكن المؤشر يبقى دون مستوى 50، الحد الفاصل بين نمو القطاع وانكماشه، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء مؤشر كايكسن الصناعي لمديري المشتريات، أكثر تفاؤلا، وعكس تحسنا متواضعا في ظروف التشغيل الإجمالية خلال شهر سبتمبر، مع توسع الإنتاج وإجمالي الطلبات الجديدة بمعدلات أسرع من الشهر السابق.

حرب تجارية متصاعدة
وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية متصاعدة من أكثر من عام، وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من البضائع المستوردة في إطار التجارة الثنائية بينهما.

 الطلب العالمي
وأشار مؤشر كايكسن إلى أن الثقة بين منتجي السلع لا تزال «ضعيفة» مع استمرار المخاوف بشأن نتائج المفاوضات التجارية الأميركية - الصينية التي يتوقع أن تستأنف الشهر المقبل في واشنطن. واستبعد المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مكتب «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات أن تشكل البيانات الإيحابية مؤشرا إلى بداية تحول. وتابع «ليس من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي مزيدا من التراجع فحسب، بل إن التراجع المرتقب منذ زمن طويل في قطاع بناء العقارات بدأ».

تحديات غير مسبوقة تواجه شركات الصين بسبب الخلافات التجارية

وأظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.4% على أساس سنوي طوال شهر أغسطس، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما بالمقارنة مع 4.8% في يوليو. وفي سبتمبر الجاري، خفض البنك المركزي الصيني نسب متطلبات الاحتياطي للمصارف المحلية، وحرر نحو 126 مليار دولار لتعزيز الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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