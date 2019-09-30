ولي العهد السعودي: الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي.. وأفضل الحل السياسي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية: الإنترنت)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثت أمس الأحد إن الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي، وأنه يفضل حلا غير عسكري للتوترات معها، و«إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيُهدد المصالح العالمية».

وأضاف بن سلمان لبرنامج «60 دقيقة» عبر «سي بي إس»: «ستتعطل إمدادات النفط، وسترتفع أسعاره» لتبلغ «أرقاما عالية خيالية لم نشهدها في حياتنا». واعتبر الأمير أن الحرب بين السعودية وإيران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي.

وقال إن «المنطقة تمثل نحو 30% من إمدادات الطاقة في العالم، ونحو 20% من الممرات التجارية العالمية، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوروا أن تتوقف هذه الأمور الثلاثة». وأردف «هذا يعني انهيارا كليا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب».

الهدف الاستراتيجي

وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف في 14 سبتمبر منشأتَي نفط سعوديّتَين، وحمّلت بلاده والولايات المتحدة إيران مسؤوليته، لا هدف له. وأكمل «لا يوجد هدف استراتيجي. الأحمق فقط قد يُقدِم على مهاجمة خمسة في المئة من الإمدادات العالمية. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه».

وردا على سؤال عما إذا كان أمر بقتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، قال الأمير «بالطبع لا. كانت هذه جريمة شنيعة. لكنني أتحمل كامل المسؤولية بصفتي قائدا في السعودية، خصوصا لأنها (الجريمة) ارتُكِبت بأيدي أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية». وأضاف «عندما تُرتَكب جريمة بحق مواطن سعودي، بأيدي مسؤولين يعملون لحساب الحكومة السعودية، فإنه يجب عليّ بصفتي قائدا أن أتحمل المسؤولية. كان ذلك خطأ».