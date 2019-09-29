روسيا تفتح أبوابها أمام «هواوي» الصينية لتطوير شبكة الجيل الخامس

مركز لبيع هواتف هواوي خلال منتدى الإلكترونيات والابتكار في برلين بتاريخ 6 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على شركة هواوي لاتهامها بالتجسس، وطلبت من حلفائها حذو حذوها، تشرع موسكو أبوابها أمام المجموعة الصينية، خصوصاً في مجال تطوير شبكات الجيل الخامس للإنترنت.

وافتتحت هواوي هذا الشهر في موسكو أول منطقة اختبار للجيل الخامس، بالتعاون مع مشغل الاتصالات الروسي «إم تي إس». وشبكة الجيل الخامس بسرعتها الفائقة بمثابة حلم للروس الذين يستخدمون هواتفهم الذكية بشكل كبير، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأعلن مدير تكنولوجيا المعلومات في مدينة موسكو إدوارد ليسنكو بمناسبة افتتاح المنطقة التجريبية، أن شبكة الجيل الخامس ستصبح «هيكل البنى التحتية الاعتيادي بالنسبة لنا وأساسيةً بالنسبة للأسر خلال بضع سنوات»، لكنها قد تجد استخدامات أيضا في قطاعات أخرى مثل قطاع السيارات الذكية والتخفيف من الازدحام المروري المعتاد في موسكو.

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ووقع الاتفاق بشأن تطوير شبكة الجيل الخامس في موسكو بين هواوي والمجموعة الروسية الخاصة بالاتصالات في يونيو، بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمدينة سان بطرسبورغ لحضور المنتدى الاقتصادي.

وتشكّل هذه الخطوة نوعا من التحدي لواشنطن المنخرطة في نزاع مع الشركة الصينية العملاقة. وهذا الاتفاق لا يشكّل سوى البداية، إذ تأمل روسيا، التي تعدّ دائماً رائدةً في مجال التقنيات الجديدة مقارنة مع الدول الغربية، في إنشاء شبكات للجيل الخامس في الأماكن العامة في كل المدن الكبرى بحلول عام 2024.

مرتاحون جدا في روسيا

ويقدّر رئيس الفرع الروسي لهواوي كزاو لي اهتمام السلطات الروسية. وقال لدى إعلان إطلاق العمل في شبكة الجيل الخامس «نحن نعمل في روسيا منذ 22 عاماً، ومرتاحون جدا بفضل ثقة شركائنا الكرام»، مضيفاً أن الشركة تريد بالفعل أن «تكون رائدة في مجال تطوير شبكة الجيل السادس لاحقا».

وهواوي هي ثاني شركة عالميا في مجال تصنيع الهواتف الذكية. وتعتبر السباقة في تطوير شبكة الجيل الخامس أي الجيل الجديد من الانترنت الفائق السرعة على الهواتف الذكية.

ولم ترد الشركة على طلب مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، لكن مصدرا روسيا في أوساط الابحاث المتعلقة بشبكة الجيل الخامس، أكد أن هواوي هي أكبر مستثمر في مجال تحديث التقنيات الخلوية في روسيا، مع وجود أكبر مختبر للأبحاث لكل المصنعين في موسكو.

وحسب جريدة «فيدوموستي» الروسية الاقتصادية، توظف هواوي حاليا نحو 400 شخص في روسيا، و150 في سان بطرسبورغ، في مجال الأبحاث والتطوير. وتطمح توظيف 500 شخص إضافي بحلول نهاية عام 2019، وألف شخص إضافي خلال خمس سنوات.

لكن يرى العديد من الخبراء أن إعطاء موسكو الأولوية لشركة هواوي يرجع للمكسب الاقتصادي الذي تحققه من ذلك وليس لتطور حقيقي في المصنع الصيني في مجال الجيل الخامس.

وتوضح المحللة ميكيلا لاندوني من «فيتش سولوشنز» لوكالة «فرانس برس» أن «الشركات المشغلة الروسية تتعاون مع أكثر من مصنع لشبكة الجيل الخامس، من بينها هواوي، لذا لا نرى أن هناك فعلياً من قائد حقيقي في هذا الإطار».

وتفضل الشركات المشغلة هذه المقاربة بهدف تفادي أن تجد نفسها معتمدة تماما على مزود واحد وضمان الحماية الأفضل ضد التهديدات المعلوماتية.

جبهة اقتصادية ضد واشنطن

وكان المشغل «تيلي 2» أول مشغّل يطلق شبكة الجيل الخامس في روسيا بالتعاون مع الشركة السويدية «إريكسون» في أغسطس، في شارع تفيرسكايا، أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة.

وفي سياق الحرب التجارية والمنافسة الاقتصادية مع الشركة الآسيوية العملاقة، هددت الولايات المتحدة بمنع هواوي من استخدام العناصر والخدمات الأميركية التي تحتاج إليها، مثل نظام التشغيل «أندرويد».

وعرضت روسيا فورا نظامها الخاص للتشغيل «أورورا» على شركة هواوي. وفيما يبقى أندوريد «الخيار المفضل لهواوي»، يمكن أن يشكّل أورورا «حلاً على المدى القصير، وخاصة نقطة انطلاق في تطوير نظامها الخاص للتشغيل»، هارموني أو إس، حسب ميكيلا لاندوني.

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من جهته يرى سيلفان شوفالييه، المساعد في مكتب «بيرينغ بوينت» للاستشارات التقنية، أن التحدي الجيوسياسي يكمن في خلق جبهة اقتصادية ضد الولايات المتحدة.

ويضيف المحلل أن مجرد تشاورهم حول نظام التشغيل هو تحد جيوسياسي حقيقي. ويتابع «كأنهم يقولون: نحن سنستقل عن الاحتكار الأميركي لأنظمة التشغيل على الهواتف الذكية في العالم».

وفيما تتحدث واشنطن عن مخاطر التجسس، ليس لدى موسكو أي قلق من هذه الناحية.

ويؤكد يفغيني خوروف من «وايرلس نيتوورك لاب» في أكاديمية العلوم في روسيا أنه «إذا استخدمنا معدات صنعت ببلد آخر، فنظرياً وعملياً سيكون لحكومة هذا البلد قدرة على الوصول لبياناتنا في حال لم تكن الشبكة مؤمنة. بالنسبة لروسيا، لا يختلف الأمر كثيراً بين هواوي و إريكسون أو غيرهما».

ويتابع أن «العديد من الأشخاص يستخدمون هواتف أندرويد، النظام الذي أعدته غوغل. هل هذا يعني أن لغوغل إمكانية في الوصول إلى بياناتهم؟ نعم، طبعا»، موضحا أن «ما هو الفرق بالتالي، بين هواوي وغوغل في هذه الحالة؟».