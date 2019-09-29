تحديات غير مسبوقة تواجه شركات الصين بسبب الخلافات التجارية

وزير التجارة الصيني تشونغ شان (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان خلال مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الأحد، إن الشركات الصينية تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية، وأضاف أن «التجارة تواجه تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية».

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر، ويرأس الوفد الصيني ليو خه نائب رئيس الوزراء والمستشار الاقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق وكالة «رويترز».

وصرح تشونغ بأن الصين ستتوسع في الاستيراد، وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية، لكن دون الكشف عن تفاصيل. فيما تدرس الإدارة الأميركية إجراءات جذرية جديدة لممارسة ضغوط مالية على بكين من بينها إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين، فيما يرجع جزئيا إلى تنامي المخاوف الأمنية بشأن أنشطتها.

وفي يوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الصيني إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة من الوارد أن تدفع العالم إلى الركود، وإن بكين ملتزمة بحلها «بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية».