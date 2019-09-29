بسبب إيرباص.. حكم يسمح لأميركا بفرض رسوم قياسية يهدد باشتعال توترات التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 10:45 صباحا
طائرة إيرباص إيه 220 للرحلات المتوسطة. (فرانس برس)

أزمة جديدة تواجه العلاقات التجارية عبر الأطلسي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يمنح محكمون دوليون الولايات المتحدة تعويضا قياسيا يسمح لها بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات في إطار النزاع الدائر منذ فترة طويلة بشأن دعم صناعة طائرات.

خلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ومنافستها الأميركية بوينج حصل على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما، وفق  وكالة «رويترز».

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وهدد الطرفان بفرض رسوم بعدما خلصت المنظمة التي مقرها جنيف إلى أن كلا الطرفين لم يلتزم بالكامل بالنتائج التي توصلت إليها. لكن ضربة البداية ستكون من حق الولايات المتحدة في حين يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتظار حتى مطلع 2020 ليعرف حجم العقوبات التي من حقه فرضها بسبب بوينج.

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ومن المتوقع أن تكشف المنظمة هذا الأسبوع حجم السلع التي يحق للولايات المتحدة استهدافها، وقال أشخاص مطلعون على القضية إن من المتوقع أن تمنح هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة قضاة الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار وهو رقم قياسي بالنسبة للمنظمة التي أُسست قبل 24 عاما.

رسوم انتقامية
ومن النادر أن تمنح المنظمة مثل هذا الحق لفرض رسوم انتقامية، إذ إن معظم الأطراف تتوصل لتسويات وفي كثير من الحالات لا يمارس مقدم الشكوى هذا الحق. لكن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستستهدف سلعا أوروبية بكامل المبلغ الذي سيمنح لها.

تأجيج التوترات
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها من الطائرات ومكونات الطائرات إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة. وقال دبلوماسيون إن قرار المنظمة في أكبر خلاف على مستوى الشركات العالمية من الوارد أن يؤجج التوترات التجارية القائمة بالفعل.

وتواجه شركات صناعية في الاتحاد الأوروبي رسوما أميركية بالفعل على الصلب والألومنيوم فضلا عن تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات علي السيارات ومكوناتها. ورد الاتحاد الأوروبي بدوره على ذلك.

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