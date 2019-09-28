مهاتير محمد: ماليزيا خسرت سوقا مهمة بسبب العقوبات على إيران

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في فلاديفوستوك بروسيا، 4 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى وضع ضوابط في ما يتعلق بفرض عقوبات، منتقدا محاولات واشنطن إجبار جميع الدول على وقف التعامل تجاريا مع إيران. وقال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لا نعرف تحت أي قوانين يتم تطبيق العقوبات. يبدو أنه امتياز يتمتع به الأغنى والأقوى».

وأضاف مهاتير (94 عامًا): «إذا كنتم تريدون تطبيق عقوبات، فليكن لدينا قانون ينظمها»، وأشار إلى أن «الواقع هو أنه عندما يتم تطبيق عقوبات على دولة ما، تتعرض الدول الأخرى إلى عقوبات كذلك. خسرت ماليزيا ودول كثيرة أخرى سوقا مهمة عندما تم تطبيق العقوبات على إيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

ماليزيا تريد استخدام هواوي «قدر الإمكان»

واستخدمت الولايات المتحدة العقوبات بشكل متزايد كأداة دبلوماسية، بينما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمعاقبة الدول الأخرى إذا اشترت النفط من إيران. وفي مسعى للحد من نفوذ إيران الإقليمي، فرض ترامب العقوبات بشكل أحادي بعدما انسحب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف.

العالم عاجز

وأقر مهاتير في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب خطابه بأن الشركات الماليزية لا تملك خيارا سوى الامتثال خشية استهدافها كذلك بعقوبات أميركية. وقال: «بشكل عام، العالم عاجز». وجدد انتقاداته لاتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ» الذي يضم 11 دولة بينها ماليزيا وانسحبت منه واشنطن في عهد ترامب.

استغلال السلطة

وأكمل: «منحت الشركات الثرية نفسها سلطة مقاضاة الحكومات. وضعت هي شروط الاتفاق، وليست جميعها على غرار بيل غيتس، الذي ينفق الأموال على الأعمال الخيرية». وأشار إلى أن «معظمها تتجه إلى استغلال السلطة التي منحها إياها المال». ودعا مهاتير إلى إعادة التفاوض على اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ» عقب انتخابه العام الماضي.

ووقع الاتفاق قبل مدة قصيرة من عودة مهاتير المفاجئة إلى السلطة. وسبق أن استقال في 2003 بعدما قاد ماليزيا لأكثر من عقدين.