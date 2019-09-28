مهاتير محمد: ماليزيا خسرت سوقا مهمة بسبب العقوبات على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 02:19 مساء
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في فلاديفوستوك بروسيا، 4 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى وضع ضوابط في ما يتعلق بفرض عقوبات، منتقدا محاولات واشنطن إجبار جميع الدول على وقف التعامل تجاريا مع إيران. وقال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لا نعرف تحت أي قوانين يتم تطبيق العقوبات. يبدو أنه امتياز يتمتع به الأغنى والأقوى».

وأضاف مهاتير (94 عامًا): «إذا كنتم تريدون تطبيق عقوبات، فليكن لدينا قانون ينظمها»، وأشار إلى أن «الواقع هو أنه عندما يتم تطبيق عقوبات على دولة ما، تتعرض الدول الأخرى إلى عقوبات كذلك. خسرت ماليزيا ودول كثيرة أخرى سوقا مهمة عندما تم تطبيق العقوبات على إيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

ماليزيا تريد استخدام هواوي «قدر الإمكان»

واستخدمت الولايات المتحدة العقوبات بشكل متزايد كأداة دبلوماسية، بينما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمعاقبة الدول الأخرى إذا اشترت النفط من إيران. وفي مسعى للحد من نفوذ إيران الإقليمي، فرض ترامب العقوبات بشكل أحادي بعدما انسحب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف.

 العالم عاجز
وأقر مهاتير في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب خطابه بأن الشركات الماليزية لا تملك خيارا سوى الامتثال خشية استهدافها كذلك بعقوبات أميركية. وقال: «بشكل عام، العالم عاجز». وجدد انتقاداته لاتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ» الذي يضم 11 دولة بينها ماليزيا وانسحبت منه واشنطن في عهد ترامب.

 استغلال السلطة
وأكمل: «منحت الشركات الثرية نفسها سلطة مقاضاة الحكومات. وضعت هي شروط الاتفاق، وليست جميعها على غرار بيل غيتس، الذي ينفق الأموال على الأعمال الخيرية». وأشار إلى أن «معظمها تتجه إلى استغلال السلطة التي منحها إياها المال». ودعا مهاتير إلى إعادة التفاوض على اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ» عقب انتخابه العام الماضي.

ووقع الاتفاق قبل مدة قصيرة من عودة مهاتير المفاجئة إلى السلطة. وسبق أن استقال في 2003 بعدما قاد ماليزيا لأكثر من عقدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟