دراسة: ليبيا تتذيل قائمة الحريات الاقتصادية عالميا

تدحرج ترتيب ليبيا إلى المركز الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء على حجم الإنفاق الحكومي في البلاد وحرية التجارة الدولية.

وحسب المؤشر الذي صدرت نتائجه أخيرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم فإن ليبيا جاءت في المركز 161 تليها فنزويلا وقبلها الجزائر في المرتبة 159 عالميا والسودان 160.

وحصلت ليبيا على هذه المرتبة المتأخرة بسبب مركزها المتأخر في 45 عاملا مختلفا يندرجون تحت مؤشرات فرعية. وحل الاقتصاد الليبي في المرتبة 160 عالميا في معدلات الإنفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، وفق التقرير.

وحسب تقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان بالشراكة مع معهد فريزر تعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم «أصدقاء الحكومة».

ووفق تقرير معهد فريزر، فقد أتت ليبيا في المرتبة 140 عالميا على صعيد البيئة القانونية وحقوق الملكية التي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، و161 عالميا في حرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، و146 عالميا في وفرة السيولة وتشريعات الائتمان، و137 عالميا في قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتحاول حكومة الوفاق تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية للتغلب على المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، إذ أعلن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، علي العيساوي، في أغسطس الماضي تشكيل لجان مشتركة مع المستثمرين لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي يوليو الماضي، قال العيساوي إن حكومة الوفاق أبرمت عقودا لإقامة مشاريع استثمارية بشراكة بين القطاعين العام والخاص بينها مترو الأنفاق الذي جرى الاتفاق عليه مع مستثمرين عالميين بمشاركة دولتين دائمتي العضوية لتنفيذه، لكن الحرب أوقفت إجراءات إتمام المشروع.

كما بدأت الحكومة منذ سبتمبر من العام الماضي برنامجا يستهدف إصلاح بعض تشوهات اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، من خلال فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية.

لكن ليبيا التي تعتمد بشكل كلي على إيرادات النفط، تشهد صراعات سياسية ومسلحة منذ نحو تسع سنوات، مما أدى إلى تضرر مختلف الأنشطة الاقتصادية بشكل بالغ وتردي الخدمات وتراجع القدرات الشرائية لغالبية السكان.

ووصف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي في أبريل الماضي الإيرادات النفطية بأنها المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي، إذ تمول 90% من إجمالي الإيرادات الموازنة العامة. لكنه أشار إلى أن «التنبؤ بمستويات النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تطورات أسعار وإنتاج النفط الخام إضافة إلى التطورات الداخلية».

في الوقت نفسه، رأى تقرير صادر عن البنك الدولي حول الافاق المستقبلية لليبيا، أن الانقسام وضعف الأمن وعدم إنجاز الإصلاحات المالية والنقدية المناسبة والمطلوبة هو المشهد الغالب على الاقتصاد الليبي، وأنه لا يمكن تحقيق تقدم إلا عبر التسوية السياسية.

ويرى رجل الأعمال الليبي المقيم في الولايات المتحدة رمزي مفراكس ضرورة «التركيز على تنشيط عمل ودور القطاع الخاص»، معتبرا أن للقطاع الخاص اليد العليا في طوق النجاة لو تم استغلال الفرص الثمينة لإعادة استقرار الدولة الليبية».

يشار إلى أن هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة تصدرت مؤشر معهد فريزر الكندي. وفي الترتيب العربي جاء على التوالي الأردن المرتبة 43 عالميا، البحرين في المرتبة 50 عالميا، والإمارات في المرتبة 61 عالميا، وقطر في المرتبة 69 عالميا ولبنان المرتبة 75 عالميا.

أما عمان فقد جاءت في المرتبة 89 عالميا، والمغرب المرتبة 92 عالميا، والسعودية المرتبة 107 عالميا، والكويت المرتبة 114 عالميا، وتونس المرتبة 122 عالميا، وموريتانيا المرتبة 128 عالميا، واليمن المرتبة 140 عالميا، والعراق المرتبة 150 عالميا، ومصر المرتبة 155 عالميا، وسورية المرتبة 155 عالميا، والجزائر المرتبة 159 عالميا، والسودان المرتبة 160 عالميا.