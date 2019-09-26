صندوق النقد الدولي: التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الأرجنتين «صعب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 10:28 مساء
ملصق مناهض لصندوق النقد الدولي في مدينة كومودورو ريفادافيا، 11 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّه «من الصعب التوصل إلى حل سريع بشأن مسألة الأرجنتين نظرا إلى تعقيدات الوضع».

وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي إنه «في ضوء الوضع المعقّد والغموض السياسي، من الصعب التقدّم سريعا»، مضيفا أنّه لا علم له بموعد محدد لتحقيق تقدّم، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ويتواصل عقد اجتماعات تقنية خلال الأسبوع الجاري في مقرّ صندوق النقد الدولي بحضور مسؤولين أرجنتينيين للتباحث بشأن برنامج المساعدات المهم بالنسبة إلى بوينوس آيرس التي تمرّ بأزمة اقتصادية خطيرة أدت إلى تراجع قيمة عملتها الوطنية.

غير أنّ الوقت يضغط بالنسبة لبوينوس آيرس التي تريد إعادة جدولة ديونها، وذلك في الوقت الذي تتحضر فيه لانتخابات مرتقبة في أكتوبر.

ورفض رايس الحديث عن تعليق المحادثات، في سياق توضيحه تصريحات أدلى بها قبل يوم ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي، وفسّرت على أنّها كذلك، مشيرا إلى أنّ فريقا أرجنتينيا آخر سيحضر إلى واشنطن في 14 أكتوبر. 

وحصلت الأرجنتين على نحو 44 مليار دولار من أصل برنامج من 57 مليار تمت الموافقة عليه في يونيو 2018. لكنّ ارتفاع نسب التضخّم أثارت غضباً إزاء الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة.

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