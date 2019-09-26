«رويترز»: «أرامكو» تستقطب صناديق سيادية لتحقيق تقييم طرحها الأولى عند تريليوني دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 04:00 مساء
شعار شركة أرامكو السعودية (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر إن شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، و«جي آي سي» بسنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار.

وأضافت المصادر أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لـ«أرامكو»، وفق وكالة «رويترز».

وأشار أحد المصادر إلى أنه يتم ترتيب اجتماع في أكتوبر بين إدارة «أرامكو» وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وأكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه تم التواصل مع صندوق «جي آي سي» السنغافوري أيضا.

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