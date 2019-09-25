جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 10:20 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بسبب بيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي أمس تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر عند1535.60 دولار أمس، حسب وكالة «رويترز».

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