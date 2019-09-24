بايدن يهدد بعزل ترامب إذا لم يتعاون مع الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 07:55 مساء

أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، أن المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، بشأن قضية أوكرانيا.

وقال فريق الحملة إن بايدن «سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتصلة بالحصول على معلومات، بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى، وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد بدا من إطلاق إجراءات عزل الرئيس»، حسب «فرانس برس».

وأضاف أن بايدن سيقول في خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، في الساعة 14,30 (18,30 ت غ) إن «التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة».

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